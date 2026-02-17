Pleno de magistrados de la CSJ a reunión para conocer diferentes temas

Tegucigalpa– El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunirá este martes para conocer el informe que presentarán las magistradas Sonia Marlina Dubón y Odalis Náreja, relacionado con el examen de notariado aplicado en El Salvador.

-Asimismo, una apelación a una solicitud de extradición.

El objetivo es analizar los puntos en común que podrían implementarse en Honduras, en medio de los debates sobre la modernización y control en el ejercicio notarial.

Durante la sesión también se abordarán varios expedientes en materia laboral, incluidos cuatro recursos de casación laboral que están en agenda.

Además, el magistrado Nelson Mairena expondrá ante el pleno una apelación vinculada a una solicitud de extradición.

En la misma reunión podría conocerse documentación relacionada con el decreto 282-2010, ratificado en 2011, el cual guarda relación con la reforma que actualmente se discute en el Congreso Nacional sobre las facultades administrativas de la presidencia del Poder Judicial.

El análisis se da en un contexto de revisión estructural de competencias dentro de la CSJ.

Este día también se efectúan las rotaciones en las diferentes salas del Poder Judicial. IR