Pleno de Magistrados aprueba anteproyecto que dará vida a Consejo de la Judicatura

Tegucigalpa – El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aprobó este lunes el anteproyecto de ley que dará vida al Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.

Este anteproyecto tiene representatividad de las diversas asociaciones de empleados, jueces y Magistrados del Poder Judicial, indicó ese poder del Estado.

Dicho anteproyecto contempla un órgano integrado por cinco Concejales propietarios y 3 suplentes, se conoció.

Ese instrumento legal será entregado al Congreso Nacional el miércoles 10 de junio.

La votación de este día de parte del Pleno de Magistrado fue por unanimidad, lo que revela que las diversas fuerzas políticas coinciden con la propuesta del retorno de la figura del Consejo de la Judicatura.

El pasado 15 de marzo se cumplieron 10 años desde que se declaró inconstitucional la ley que creó al Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial (CJCJ), y que durante su funcionamiento dejó una estela de actos irregulares que provocaron su desaparición.

Es importante recordar que los cinco consejeros de la Judicatura, tres propietarios y dos suplentes, dimitieron de sus cargos el 4 de marzo de 2016. Todos arguyeron “motivos personales” para interponer sus renuncias tras escándalos que los involucraron.

En aquel entonces el consejo se integró por: Julio César Barahona, Francisco Quiroz –hoy subprocurador de la República– y Teodoro Bonilla como propietarios, además de los suplentes: Liliam Maldonado y Celino Aguilera. (RO)