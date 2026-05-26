Pleno de magistrados agenda para hoy la integración de la Sala de lo Constitucional

Tegucigalpa– El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), abordará en sesión diversos temas relacionados con el funcionamiento del Poder Judicial, entre ellos la integración de la Sala de lo Constitucional.

La conformación de esta sala es considerada uno de los asuntos de mayor relevancia dentro del sistema judicial hondureño, debido a que es la instancia encargada de conocer recursos y acciones relacionadas con la protección de garantías y derechos constitucionales.

Fuentes judiciales señalaron que durante la reunión también podrían discutirse otros temas administrativos y jurisdiccionales vinculados al fortalecimiento institucional y al desarrollo de procesos pendientes dentro de la Corte Suprema de Justicia.

La discusión sobre la integración de la Sala Constitucional se produce en un contexto de expectativa por parte de sectores políticos, jurídicos y sociales, que siguen de cerca las decisiones que adopte el máximo órgano judicial del país. IR