Pleno de la municipalidad de SPS cancela de su cargo al actual tesorero que guarda prisión

San Pedro Sula – El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, solicitó este lunes al pleno de la corporación municipal cancelar de su cargo al actual tesorero y nombrar a otro como sustituto.

Contreras pidió cancelar de su cargo como tesorero municipal a Xavier Eduardo Lacayo Delgadillo y nombrar en sustitución a David René Rivera Vallecillo.

Posteriormente, la corporación municipal de SPS procedió a realizar la votación acordando cancelar de su cargo a Xavier Lacayo.

Cabe recordar que Xavier Lacayo se encuentra recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara por un caso de corrupción en la alcaldía de SPS.

Lacayo es acusado por el Ministerio Público por la supuesta comisión de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos.

El tesorero municipal está implicado en un esquema de fraude y lavado de activos en contra de la alcaldía que dejó un perjuicio de 45.5 millones de lempiras a través de 33 contratos de obras. AG