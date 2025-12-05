Pleno de la CSJ reunido este viernes por nuevos pedidos de extradición

Tegucigalpa – El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se encuentra reunido esta tarde luego que el Supremo recibiera nuevas solicitudes de extradición.

– 66 personas han sido extraditadas desde 2012 que aprobó la reforma constitucional al artículo 102. 64 fueron entregados a EEUU y dos a Costa Rica.

El oficial de comunicaciones de la CSJ, Melvin Duarte dijo a Proceso Digital que el pleno de ese poder del Estado se encuentra reunido esta tarde para asignar los jueces naturales que conocerán los nuevos pedidos de extradición.

El jueves de esta semana, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), recibió dos nuevos pedidos de extradición por parte de Estados Unidos, pero los jueces naturales se asignaron el mismo día.

Se conoció que los reclamados por EEUU eran: Joaquín Alvarado y Zacarías Antúnez Padilla. Se les acusa por delitos de abuso sexual y asesinato cometido en el país del norte.

La extradición

La extradición hasta ahora ha tenido éxito en el combate al negocio del narcotráfico, ya que decenas se encuentran en prisiones estadounidenses, pagando años por condenas o esperando el inicio de sus juicios.

El tratado de extradición fue firmado el 15 de enero de 1909 y entró en vigor el 10 de julio de 1912, complementado por la convención suplementaria de extradición entre Estados Unidos y Honduras, firmado el 21 de febrero de 1927 y que entró en vigor el 5 de julio de 1928.

Luego en enero de 2012, el Congreso Nacional aprobó la reforma constitucional al artículo 102 que materializó las extradiciones de nacionales, que a la fecha superan las 60.

Como se recordará, la primera extradición se realizó en mayo de 2014 a través de un auto acordado por la Corte Suprema de Justicia cuando Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo inició el camino que le siguieron 65 compatriotas más, algunos de ellos incluso ya recobraron su libertad.

Pero el 28 de agosto del 2024, la presidenta Castro denunció el tratado de extradición, argumentando que Washington buscaba dirigir la política del país y en un contexto donde se solicitaba la extradición de hondureños, principalmente por narcotráfico y durante seis meses el tema mantuvo en vilo al país. El tema del narcovideo en que apareció su cuñado, Carlos Zelaya, provocó la decisión de Castro, aunque después lo pausó y en la actualidad esta figura es incierta. JS

