Pleno de la CSJ conocerá amparo sobre estado de excepción

Tegucigalpa – En la Sala de lo Constitucional se logró una mayoría de votos sobre el recurso de amparo interpuesto en contra de la medida del estado de excepción para las elecciones generales.

En ese sentido, el recurso pasa al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya que no hubo unanimidad sobre la petición de la suspensión del acto reclamado.

Un magistrado votó a favor de la admisión del recurso de amparo con suspensión del acto reclamado, pero explicó en su voto que solo abarca al recurrente y no a toda la población.

Cabe recordar que el recurso de amparo fue interpuesto por el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, a favor de su persona y de la población en general.

El portavoz judicial, Carlos Silva explica sobre el amparo presentado contra el estado de excepción vigente desde el 6 de diciembre de 2022. #ProcesoDigital pic.twitter.com/0g47sg6vGt — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 26, 2025

Por otro lado, se estableció un voto particular que pedía el recurso de amparo, pero sin suspensión del acto reclamado, alegando que las afirmaciones del recurrente resultan carentes de argumentación jurídica.

El magistrado argumentó que el peticionario solo se limita a afirmar de manera genérica que el estado de excepción afecta derechos fundamentales de millones de hondureños, que el daño es irreparable y que existe ilegalidad en el cumplimiento del artículo 187 de la Constitución de la República. AG