Pleno de la CSJ conoce una decena de expedientes que no alcanzaron unanimidad en Sala Constitucional

Tegucigalpa – El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se reúne este miércoles para conocer una decena de expedientes que no alcanzaron unanimidad en la Sala de lo Constitucional.

Así lo informo el oficial de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, quien detalló que la meta este día es conocer entre 10 y 12 expedientes que no lograron ser resueltos en la Sala de lo Constitucional al no alcanzar unanimidad.

El portavoz no detalló sobre cada uno de los expedientes que se discuten en el pleno del Supremo hondureño.

Se prevé que en las próximas horas habrá un informe detallado sobre estos expedientes y sus resoluciones en el pleno de la CSJ.

Melvin Duarte, portavoz de la CSJ.

Al ser consultado sobre la mora judicial, respondió que sigue siendo alta, pero que los altos jueces trabajan para ubicarla en sus niveles más bajos.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la integran los magistrados: Wagner Vallecillo (presidente), Sonia Marlina Dubón, Luis Fernando Padilla, Francisca Villela e Isbela Bustillo.

Esta sala es clave para conocer recursos de amparo, inconstitucionalidad y habeas corpus. JS