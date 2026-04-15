Pleno de la CSJ aprueba sanciones para 14 funcionarios judiciales, entre ellos tres despidos

Tegucigalpa – El oficial de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte informó esta tarde que luego de la celebración del pleno se aprobaron sanciones para 14 funcionarios de la carrera judicial.

De las nueve sanciones a funcionarios, figuran dos jueces, uno con una multa de 15 días de salario y otros fue suspendido del cargo por cinco días.

Además, el pleno del Supremo aprobó tres cancelaciones de personal auxiliar: dos receptores y una secretaria. En uno de estos casos se remitió el expediente al Ministerio Público para que se comience una investigación en los hechos que involucran a uno de los receptores del interior del país.

Los tres despedidos este miércoles por el pleno de la CSJ, fueron cesados por procedimientos irregulares en el manejo de los expedientes, detalló el portavoz. Se trata de dos receptores y una secretaria.

Los jueces sancionados van a poder continuar en sus cargos luego de cumplir las sanciones.

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Esta semana el pleno de la Suprema Corte decidió rescindir alrededor de 180 nombramientos que en los estertores de su presidencia hizo Ráquel Obando, quien a discreción, sin respetar la carrera judicial ni realizar los legales concursos nombró, ascendió y destituyó a jueces y otros funcionarios y empleados del Poder Judicial, según denuncias de líderes gremiales, expertos en la materia y las propias víctimas. JS