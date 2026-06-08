Pleno de la CSJ afina proyecto de Ley del Consejo de la Judicatura previo a su envío al Congreso Nacional

Tegucigalpa- El Pleno de la Corte Suprema de Justicia sostendrá este lunes una reunión para ultimar los detalles del proyecto de Ley del Consejo de la Judicatura, una iniciativa considerada clave para el fortalecimiento y modernización del sistema judicial hondureño.

De acuerdo con la información, los magistrados revisarán los aspectos finales de la propuesta con el propósito de aprobar el documento y posteriormente remitirlo al Congreso Nacional para su discusión y eventual aprobación.

La iniciativa busca establecer el marco legal que regirá el funcionamiento del Consejo de la Judicatura, órgano encargado de apoyar la administración, supervisión y gestión del Poder Judicial, contribuyendo al fortalecimiento institucional y a la transparencia en los procesos judiciales.

La creación y regulación del Consejo de la Judicatura ha sido un tema de interés para diversos sectores jurídicos y sociales, que consideran importante contar con mecanismos que permitan mejorar la administración de justicia y fortalecer la independencia judicial.

Una vez aprobado por la Corte Suprema de Justicia, el proyecto será remitido al Congreso Nacional, donde deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente para su análisis, discusión y votación por parte de los diputados. IR