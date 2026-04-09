Pleno de la CSJ a reunión hoy para conocer proyecto de la Ley del Consejo de la Judicatura

Tegucigalpa- El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sostendrá este jueves una reunión con el fin de tratar diversos temas, entre ellos el conocer expedientes disciplinarios, la Ley del Consejo de la Judicatura, así como la definición en la rotación de los magistrados en las distintas salas.

Preliminarmente, se maneja que se aplicarán sanciones al menos seis servidores judiciales, entre ellos algunos jueces, como el de una togada del juzgado de letras penal de San Pedro Sula, otra del juzgado de letras de lo civil de Tegucigalpa, uno del juzgado de letras de Juticalpa, Olancho y otros servidores judiciales.

Asimismo, se estará conociendo por parte de la Comisión de Redacción, del proyecto de ley del Consejo de la Judicatura ya el proyecto finalizado mismo que será remitido al Congreso Nacional.

Igualmente, se conocerá qué sala integrará la expresidenta de la CSJ Rebeca Ráquel Obando. IR