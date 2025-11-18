Pleno de diputados aprueba improbar prórroga del estado de excepción

Tegucigalpa – El pleno de diputados del Congreso Nacional, compuesto por una mayoría de 71 legisladores, determinó este martes improbar la prórroga del estado de excepción.

En esta tercera sesión extraordinaria, la mayoría de diputados del Congreso Nacional se reunieron en un hotel capitalino para abordar el informe de una comisión especial legislativa y un análisis del estado de excepcion.

La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, y las congresistas Maribel Espinoza y Merary Díaz fungieron como secretarias.

Seguidamente, la congresista Maribel Espinoza reflexionó que cuando los gobernantes no respetan la ley se genera un círculo vicioso, inestabilidad, pérdida del Derecho de Estado y deja sin futuro a un país.

Acusó que el partido Libertad y Refundación (Libre) no respeta las leyes y quebranta diariamente la Constitución de la República.

Citó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señala su inquietud porque el Estado haga uso del estado de excepcion para combatir la inseguridad.

Reprochó que reforzar el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pareciera ser permanente con la implementación de esta medida.

Espinoza añadió que también un informe de una comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que la implementación del estado de excepción debe ser excepcional, temporal y limitado en sus exigencias.

Por lo tanto, propuso improbar los estados de excepción y la suspensión de garantías constitucionales que no fueron sometidos ni aprobados en el Congreso Nacional.

Advirtió que los empleados públicos como la Policía Nacional, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), Fuerzas Armadas y Policía Militar de Orden Público (PMOP) que contravengan o incumplan esta resolución incurrirán en responsabilidad criminal.

Igualmente, exhortó al Poder Ejecutivo que implemente una política nacional de seguridad ciudadana que incluya el respeto de los derechos humanos y un enfoque de género.

Espinoza enfatizó que no se puede seguir recurriendo a estados de excepción injustificados y que el gobierno notifique al secretario general de la ONU y la CIDH de la terminación del estado de excepción.

Por otro lado, la diputada del PSH, Ligia Ramos, criticó que el resto de congresistas están enfocados en partidos de fútbol o andar realizando campañas políticas.

Mientras que la diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, ratificó la derogación total del estado de excepción calificándolo como una violación de los derechos fundamentales de los hondureños.

Manifestó que la Policía Nacional debe acatar esta disposición alegando que ellos son la mayoría de los diputados.

Mejía pidió a los hondureños que de ahora en adelante sean detenidos por la Policía Nacional por el estado de excepción, debe acudir al Ministerio Público a interponer una denuncia. AG