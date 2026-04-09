Pleno de CSJ sanciona a ocho funcionarios judiciales por diversas irregularidades

Tegucigalpa – El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), decidió este jueves dar trámite a sancionar a ocho funcionarios o servidores judiciales por diversas irregularidades en sus actuaciones.

– La expresidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, estuvo de forma virtual en la reunión ya que se encuentra en el extranjero.

Así lo informó el director de la unidad de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, que desglosó que los funcionarios sancionados son: tres jueces supernumerarios, tres secretarios, un receptor y un miembro del personal administrativo.

Comentó que los servidores judiciales deben de ser notificados individualmente, oficializarlos, pero tienen la figura de apelación hasta que se agote todas las instancias, antes de divulgar las irregularidades.

Duarte mencionó que las sanciones que pueden aplicarse van desde suspensión temporal hasta cancelación total.

Señaló el consejo de la carrera judicial debe determinar la decisión definitiva sobre las sanciones aplicables a los servidores.

El pleno de magistrados de la CSJ se volverá a reunir el lunes 13 de abril a las 9:30 de la mañana para tratar la comisión de traslados.

Sobre la vacancia en uno de los miembros de la Sala de lo Constitucional, Duarte respondió que este tema no estaba en agenda. AG