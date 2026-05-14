Pleno de CSJ ratifica resoluciones en cuatro casos de solicitudes de extradición  

Tegucigalpa – El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó en las últimas horas las resoluciones de primera instancia en conceder las solicitudes de extradición de cuatro personas, en distintos casos.

Así lo comunicó el director de la unidad de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, que el pleno conoció los recursos de apelaciones interpuestos en estos cuatro casos.

Duarte manifestó que en estos cuatro casos, el juez de instancia resolvió conceder la solicitud de extradición por el país requirente, pero que los apoderados legales apelaron las resoluciones.

“Los cuatro casos han sido resueltos no ha lugares, es decir, que se confirma la decisión de primera instancia, en tres de ellos, por unanimidad de votos”, dijo Duarte.

Los casos de extraditados son: Zacarías Antúnez Padilla solicitado en Estados Unidos por el delito de asesinato, Francisco Alfonso Sánchez pedido en Argentina por el ilícito de lesiones graves, Mario Roberto Flores Mejía en EEUU y un estadounidense Roscoe Silvestre McMillan por fraude electrónico, fraude postal y evasión.

Indicó que el pleno de magistrados de la CSJ volverá a reunirse hasta la próxima semana con una agenda a definir. AG