Pleno de CSJ podría decidir este martes futuro del general Romeo Vásquez

Tegucigalpa – El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tendrá una reunión este martes en la que podría conocer el expediente del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez y decidir su futuro.

Así lo informó el jefe de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, quien indicó que se desconoce la agenda a tratar en el pleno, pero el magistrado presidente adelantó que podría conocer el expediente del Romeo Vásquez Velásquez.

Romeo Vásquez es acusado por el asesinato de Isy Obed Murillo y tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala durante las protestas tras el golpe de Estado de 2009.

En ese contexto, pesa sobre él una orden de captura, pero su defensa ha solicitado el retiro de esta medida a través de un amparo.

Lo anterior es justamente lo que el pleno podría conocer ya que el amparo fue admitido con cuatros votos a favor y uno en contra por parte de Sala de lo Constitucional, dijo Duarte.

Al admitirse de forma unánime entonces el expediente debe conocerse en un pleno jurisdiccional, justamente la reunión que se llevará a cabo este martes a partir de las 8:30 de la mañana.

De aceptarse dicho amparo el general en condición de retiro podrá salir de la clandestinidad.

De acuerdo a los últimos informes de la familia Vásquez Velásquez se encuentra delicado de salud y requiere de atención médica especializada, por lo que su defensa legal urgió a que se conozca su expediente en el próximo pleno de magistrados. (RO)