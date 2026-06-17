Pleno de CSJ considera viable que Honduras suscriba un tratado de extradición con Italia

Tegucigalpa – El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) consideró en las últimas horas que es viable que Honduras suscriba un tratado de extradición con Italia.

Durante las últimas horas, el pleno de magistrados se reunió para conocer las solicitudes del Congreso Nacional para conocer su opinión de la suscripción de un tratado de extradición entre Honduras con Italia.

“Por unanimidad de votos, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han indicado que es viable suscribir este tratado”, dijo el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva.

Manifestó que los magistrados hicieron agregados a la presentación del convenio, serán agregados a la iniciativa y lo remitirá al Congreso Nacional para que tome una determinación.

Igualmente, comunicó que el pleno de magistrados por unanimidad de votos respaldó a que Honduras se adhiera al Convenio de Budapest, tratado que combate la ciberdelincuencia.

“La Sala de lo Penal hizo la presentación del convenio, magistrados hicieron aportes que fueron adheridos a esa solicitud y será remitida al Congreso Nacional”, dijo Silva.

Por otro lado, informó que el pleno de magistrados también sancionó de su cargo a un funcionario judicial tras revisar su expediente disciplinario.

Finalmente, adelantó que el pleno de magistrados continuará con la sesión el jueves 18 de junio para conocer una solicitud del Congreso Nacional para que de aportes al proceso de construcción de una iniciativa legislativa en materia de prevención, protección y erradicación de la violencia sexual contra niños. También conocerá una iniciativa de una reforma al artículo 155 del Código Civil. AG