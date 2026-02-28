Pleno de CSJ acuerda conformar tres comisiones en respuesta a decreto que le devuelve facultades

Tegucigalpa – El magistrado Nelson Mairena informó la noche de este viernes que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó la conformación de tres comisiones en respuesta al decreto 10-2026 que les devuelve facultades y las limita a la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando.

El decreto número 10-2026 deroga la centralización de poderes que, según el Legislativo, había vulnerado el principio de colegialidad. Además, quebrantaba la igualdad jerárquica entre los magistrados, favoreciendo un régimen que debilitó los controles internos del tribunal.

Ver: Publicado decreto que despoja a presidenta de la CSJ de facultades administrativas

Dicho decreto reforma el artículo tres del decreto legislativo 282-2010 que establece la facultad de seleccionar, nombrar, ascender, trasladar y permutar jueces, magistrados, defensores públicos, supervisores y personal administrativo del Poder Judicial.

Para las facultades disciplinarias y despidos el pleno de la CSJ debe aprobar un mecanismo para que al menos tres magistrados propietarios conozcan dichos procedimientos garantizando el derecho de defensa y el debido proceso.

Las facultades administrativas las ejercerá la Presidencia de la CSJ previo aprobación del Plan Operativo Anual (POA) por el pleno, con rendición de informes trimestrales.

El magistrado Mairena detalló que una comisión será encargada de los nombramientos, otra disciplinaria y otra para preparar el proyecto de Ley para el Consejo de la Judicatura.

La última comisión estará conformada por siete magistrados y tiene un plazo de 60 días para remitir el proyecto de decreto al Congreso Nacional, apuntó el magistrado. (RO)