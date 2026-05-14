Pleno de Comisionados de la UFTF realiza intercambio de experiencias en México

Tegucigalpa – Con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales en materia de fiscalización, transparencia y control del financiamiento político, el Pleno de Comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) de Honduras desarrolla una gira de trabajo e intercambio de experiencias en los Estados Unidos Mexicanos, sosteniendo encuentros técnicos con autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) del país azteca.

La visita institucional tiene como eje principal el análisis de mecanismos avanzados de trazabilidad financiera, supervisión del gasto electoral y modelos de fiscalización con enfoque de género, tomando como referencia la experiencia mexicana y su posible adaptación al contexto hondureño.

Esta iniciativa cuenta con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, con el respaldo de la Unión Europea, como parte de los esfuerzos orientados al fortalecimiento democrático, la transparencia electoral y la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad.

Durante el intercambio, las autoridades hondureñas abordan temas estratégicos relacionados con el marco normativo de fiscalización y financiamiento político en México, incluyendo las disposiciones legales y reglamentarias que rigen el control de los recursos utilizados por partidos políticos y candidaturas durante los procesos electorales.

Asimismo, se desarrollan jornadas técnicas enfocadas en los sistemas de trazabilidad financiera y control del gasto electoral, mediante la presentación de herramientas tecnológicas, metodologías de monitoreo y mecanismos de verificación del origen, uso y destino de los recursos financieros, elementos considerados fundamentales para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Uno de los principales componentes del intercambio está centrado en la incorporación del enfoque de género en los procesos de fiscalización electoral. En ese sentido, se analizan mecanismos de supervisión sobre el uso de recursos destinados a la capacitación y liderazgo político de las mujeres, así como procesos de seguimiento, verificación y aplicación de sanciones desde una perspectiva orientada a prevenir prácticas discriminatorias y formas de violencia económica en el ámbito político.

La agenda también contempla espacios de análisis sobre coordinación interinstitucional para la fiscalización del financiamiento político, revisando modelos de articulación entre órganos electorales, instancias jurisdiccionales y otras entidades vinculadas a los sistemas democráticos y de control electoral.

De igual manera, las reuniones permiten identificar retos, aprendizajes y buenas prácticas derivadas de la experiencia acumulada por el INE de México, particularmente en el uso de herramientas tecnológicas, mecanismos de control del gasto y procedimientos de seguimiento y sanción que han fortalecido la transparencia electoral en ese país.

La UFTF destacó que este intercambio representa una oportunidad estratégica para continuar fortaleciendo el modelo hondureño de fiscalización electoral, promoviendo procesos más transparentes, inclusivos y eficientes de cara a los desafíos democráticos actuales.

Entre los objetivos planteados durante la misión técnica se encuentra el fortalecimiento de las capacidades institucionales para adoptar buenas prácticas orientadas a garantizar la igualdad sustantiva y la participación equitativa de mujeres y hombres en todas las etapas del ciclo electoral, además de generar insumos estratégicos que contribuyan al perfeccionamiento de los mecanismos nacionales de supervisión y control financiero.

Como resultado esperado de este proceso de cooperación e intercambio técnico, la delegación hondureña busca consolidar conocimientos especializados sobre modelos avanzados de fiscalización y trazabilidad financiera, incorporando herramientas y experiencias que permitan robustecer la institucionalidad electoral hondureña con una visión moderna, transparente y con enfoque de género. JS