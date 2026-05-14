Plazo de 28 días para pagar factura eléctrica se mantendrá mientras dure la guerra en Medio Oriente

Tegucigalpa – Milton Puerto, presidente Comisión de Energía del Congreso Nacional, informó hoy que el plazo de 28 días para pagar la factura eléctrica se mantendrá lo que dure la guerra en Medio Oriente.

El parlamentario acotó que se trata de una medida temporal y que cuando los precios internacionales se regularicen se retornará al plazo de 15 días para el pago de la factura que recibe el consumidor final.

“Mientras este el problema de Medio Oriente va a estar la medida de los 28 días”, expresó el funcionario.

No obstante, razonó que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) necesita flujo de caja, por lo que, una vez se normalicen los precios internacionales y la población recupere poder adquisitivo se retomará el plazo de 15 días para el pago de la factura eléctrica.

Cabe señalar que la ENEE, informó el 05 de mayo a la población hondureña que redujo a 15 días el plazo para pagar el recibo correspondiente a cada mes.

A través de un comunicado difundido en sus redes oficiales, la estatal eléctrica explicó: “La ENEE informa a todos sus usuarios que a partir del mes de mayo de 2026, se realizará un ajuste en el plazo para el pago de la factura de energía eléctrica”.

Desde ahora –desglosó la estatal de energía– tu factura deberá ser pagada dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de entrega del recibo.

Sin embargo, en las últimas horas se dejó sin efecto dicho comunicado y se continuará con el plazo de 28 días para el pago de la factura por parte del consumidor. (RO)