Plaza Amador sale ante Real España a sellar su pase a ‘semis’ en la Copa Centroamericana

Ciudad de Panamá – El Plaza Amador buscará este miércoles en casa sellar su pase para las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf, cuando reciba al Real España hondureño la vuelta de los cuartos de final.

El conjunto panameño, dirigido por el técnico Mario Méndez, llega invicto tras cinco presentaciones y con plantel completo, incluidas sus principales figuras ofensivas Everardo Rose, Jorlian Sánchez y Ovidio López, autor del agónico gol al minuto 90 que le dio la victoria en el choque de ida en San Pedro Sula.

Ese triunfo significó, según datos de la Concacaf, ser la segunda racha más larga de victorias en la historia del certamen (5), solo superada por las seis de Alajuelense en 2023, y convirtió a Plaza en el primer club debutante en ganar un partido de eliminación directa como visitante en Honduras.

Además, marcó la primera victoria internacional de Plaza Amador en un partido de ida de cualquier fase y cortó la hegemonía hondureña sobre clubes de la liga de Panamá, que acumulaba cinco choques sin derrotas.

Por su parte, el Real España, al mando del costarricense Jeaustin Campos, afrontará el juego con toda su plantilla disponible y la misión de revertir la serie.

La tarea no será sencilla, según la información oficial del campeonato, ningún equipo ha logrado remontar en la Copa Centroamericana tras perder el partido de ida en casa.

La Máquina necesitaría al menos dos goles para avanzar de manera directa, mientras que un triunfo por la mínima diferencia forzaría la prórroga.

– Alineaciones probables:

Plaza Amador: Samuel Castañeda; Omar Córdoba, Jimar Sánchez, Aimar Sánchez, Eric Davis, Joel Lara, Abdul Knight, Alberto Quintero, José Murillo, Everardo Rose y Jorlian Sánchez.

Entrenador: Mario Méndez.

Real España: Luis López; Maylor Núñez, Daniel Aparicio, Devron García, Franklin Flores; Jack Baptiste, Jhow Benavidez, Nixon Cruz, Darixon Vuelto; Gustavo Moura y Bryan Moya.

Entrenador: Jeaustin Campos.

Árbitro: Por definir

Hora: 19.00 hora local (00.00 GMT)

Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez, de Ciudad de Panamá. EFE

(vc)