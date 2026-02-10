Playas de West Bay se encuentran libre de sargazo tras su limpieza

Roatán – Las playas del municipio de Roatán ya se encuentran libres de sargazo tras las labores de limpieza ante la masiva presencia del alga marina en esta zona turística del Caribe hondureño.

– En un 90% se encuentra limpia la playa y es poco el sargazo que está llegando a la zona.

El sábado se reportó la presencia de toneladas de sargazo en las playas de Roatán, especialmente en la zona de West Bay, por lo que se inició una limpieza de las playas.

La presencia del alga marina obligó al menos que cinco hoteles de la zona cerrarán al público.

Luego de labores de limpieza las playas de West Bay se encuentran libre de sargazo y ya los turistas pueden disfrutar del bello paisaje de esta zona en Islas de la Bahía.

El sargazo consiste en la acumulación masiva de algas marinas flotantes en las orillas de las playas que se desarrolla principalmente en mar abierto y que flotan en la superficie del océano mediante vesículas llenas de gas.

Aunque el sargazo forma parte del ecosistema oceanográfico, su llegada en grandes cantidades puede impactar negativamente la imagen turística y generar molestias entre residentes y turistas. IR