Platense vence 3-2 al Victoria y vuelve a celebrar un triunfo en el campeonato

Tegucigalpa- El Platense volvió a ganar en el torneo Clausura de la Liga Nacional, y agravó la crisis del Victoria que acumula su cuarta derrota.

Los escualos vencieron 3-2 en el estadio Ceibeño, en juego que cerró la fecha 12.

El Platense en el primer tiempo prácticamente liquidó las acciones al irse al descanso con un marcador de 3-1, en otra gran noche de Edwin Solano que dio las tres asistencias de gol.

Sebastián Espinoza, Carlos Castellanos y Daniel Carter marcaron los goles para Platense.

Victoria descontó con un penal dudoso que ejecutó Carlos Bernárdez a los 36.

En el segundo tiempo Victoria tuvo varias llegadas a gol que no se concretaron fue hasta el minuto 50 que Carlos Bernárdez con un disparo fuera del área puso el 3-2.

Los “jaibos” quedaron con un jugador menos por la expulsión por doble amarilla de Ángel Barrios.

Con este encuentro se cerró la jornada 12 del torneo Clausura de la Liga Nacional, a media semana continua el campeonato. IR