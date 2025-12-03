Paliza de Platense a Motagua y Victoria ‘respira’ en duelo directo ante Choloma

Tegucigalpa- Este martes arrancó la jornada 21 del torneo Apertura de la Liga Nacional, con dos juegos en el que Platense humilló a Motagua 4-0 y el Victoria venció 4-1 al Choloma.

– El equipo de Raúl Cáceres humilló a los azules en el Chelato Uclés.

Motagua recibió al Platense en el estadio José de la Paz Herrera más conocido como “Chelato” Uclés.

Los escualos se plantaron en el terreno de juego y sacaron la victoria en casa de los motaguenses.

Los goles fueron obra de Manuel Salinas, Samuel Pozantes, Érick Puerto y Carlos Pérez.

Con el triunfo el Platense se ubica en la cuarta posición de la tabla con 28 puntos.

Mientras que Motagua se encuentra en la tercera posición con 32 puntos.

En el otro encuentro, el Victoria venció 4-1 al Choloma. Los goles jaibos fueron de Juan García, Kesdy Sevilla y Carlos Bernández (2). Descontó Leyder Anaya para los cholomeños.

Con el triunfo el Victoria aventaja por cuatro puntos al Choloma que se encuentra en la última posición de la tabla.