Platense golea 4-0 al Juticalpa en el regreso goleador de Gio Puerto

Tegucigalpa – Los tiburones del Platense golearon 4-0 al Juticalpa en el Estadio Excelsior de Puerto Cortés, en el regreso goleador de Gio Puerto.

En el penúltimo juego de la jornada 7 del Clausura de la Liga Nacional, los escualos lograron su primer triunfo del torneo. Edwin Solani Solano abrió la lata, le siguió Salinas y cerró la cuenta con doblete Gio Puerto.

Los porteños suman siete puntos producto de un triunfo y cuatro empates, mientras Juticalpa se quedó con 6 unidades en la novena plaza.

La jornada 7 comenzó el viernes con Real España 4-3 UPN, Olancho 1-1 Marathón, Choloma 2-1 Victoria, y Platense 4-0 Juticalpa. La jornada se cierra esta tarde con el clásico Olimpia-Motagua. JS