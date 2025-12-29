Plataforma Defensores de Honduras exhorta a avanzar sin dilaciones en declaratoria de diputados y alcaldías

Tegucigalpa – La Plataforma Defensores de Honduras consideró como urgente que el Consejo Nacional Electoral (CNE) avance sin dilaciones la declaratoria de las elecciones generales a nivel de diputados y corporaciones municipales.

Este lunes divulgó un pronunciamiento indicando que es necesario culminar este paso para cerrar el proceso electoral con legitimidad y brindar certeza jurídica.

Señaló que con cada día se posterga la declaratoria genera incertidumbre y desgaste en la confianza ciudadana y afecta la estabilidad institucional.

La Plataforma valoró el trabajo de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López y del suplente Carlos Enrique Cardona por dar la declaratoria a nivel presidencial.

Reconoció la actitud de varios partidos políticos de reconocer los resultados de las elecciones generales, y agradeció a la comunidad internacional por felicitar a Nasry Asfura como el ganador.

Igualmente, deseó que haya una transición pacífica, ordenada y respetuosa del gobierno.

Por otro lado, reprobó la actitud asumida por el consejero del CNE, Marlon Ochoa, por no firmar la declaratoria a nivel presidencial.

Calificó esta postura del representante de Libertad y Refundación (Libre) como una contribución a la polarización y la incertidumbre política en un momento que se reclama unidad y responsabilidad democrática. AG