Plataforma Defensores de Honduras entrega reconocimientos por la defensa de la democracia

Tegucigalpa – La Plataforma Defensores de Honduras realizó este viernes la entrega oficial de reconocimientos a distintas instituciones, personas particulares y medios de comunicación, en un acto que destacó el compromiso permanente de defender los intereses de la patria.

Entre los galardonados figuraron iglesias, partidos políticos, oficiales retirados, líderes sociales y diversos medios de comunicación que, según los organizadores, han desempeñado un papel clave en la promoción de valores democráticos y la vigilancia ciudadana.

Proceso Digital fue uno de los medios reconocidos por informar con objetividad a la ciudadanía y el apoyo brindado a la defensa de la democracia en el país.

El acto de entrega de distinciones contó con la participación de la designada presidencial María Antonieta Mejía, quien resaltó la importancia de reconocer a los sectores que contribuyen al fortalecimiento institucional y al respeto de la Constitución.

Este es un acto de memoria y gratitud, defender la democracia no ha sido fácil, anotó la alta funcionaria de Gobierno, al tiempo que destacó que, los galardonados “no solo se han defendido la democracia, se ha defendido la dignidad y nuestra Constitución, todos aquí defendieron con valentía».

Pero hay que recordar que la democracia se defiende todos los días, hay que seguir construyendo el país que soñamos, invitó.

El evento reunió a una amplia representación de los sectores público y privado de la sociedad hondureña, evidenciando el respaldo multisectorial a la iniciativa.

Durante la ceremonia, representantes de la plataforma recordaron que Honduras vivió en 2025 una de las etapas más críticas para su sistema democrático.

Según analistas y conocedores del tema, nunca la amenaza a la democracia había sido tan evidente, con un clima de incertidumbre previo a las elecciones que puso en riesgo el proceso, y una persistente tensión incluso en el periodo postelectoral.

La Plataforma Defensores de Honduras nació como una nueva iniciativa ciudadana integrada por representantes de sectores sociales, empresariales, religiosos y civiles, con el objetivo de incidir en la protección de la institucionalidad democrática.

Uno de los ejes centrales del movimiento fue la defensa del proceso electoral, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y el respeto a la voluntad popular.

La ceremonia cerró con un grito al unísono ¡Viva Honduras, viva la democracia! LB