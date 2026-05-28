Plataforma Agraria pide comisión internacional para investigar masacre en el Bajo Aguán

Tegucigalpa – El portavoz de la Plataforma Agraria, Yohny Rivas, solicitó la creación de una comisión especializada e internacional para investigar la masacre ocurrida el pasado 21 de mayo en la comunidad de Rigores, en el Bajo Aguán, misma que dejó 20 personas muertas.

– Este jueves la Alianza Campesina, Indígena y Popular presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la CSJ contra una reforma al Código Penal.

Rivas señaló que dicha comisión deberá estar integrada además por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), debido a que existen denuncias contra agentes policiales, además se considera necesaria una investigación externa que garantice credibilidad y transparencia en el proceso.

“Estamos pidiendo que para el Bajo Aguán se nombre una comisión especializada para investigar la masacre del 21 de mayo en la comunidad de Rigores. Tiene que ser internacional y deberá ser integrada además por la ATIC, debe haber una investigación externa para que sea real y creíble”, expresó.

El dirigente campesino indicó que se han mantenido en contacto con distintos organismos defensores de derechos humanos ante lo que calificó como una estrategia de estigmatización y criminalización contra la Plataforma Agraria por parte de algunos funcionarios públicos.

Asimismo, aseguró que la organización mantiene una lucha pacífica y reconocida por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

“Es importante que el pueblo hondureño conozca que la Plataforma Agraria hace una lucha pacífica y que tiene reconocimiento de diferentes organismos de derechos humanos”, manifestó.

Recurso de Inconstitucionalidad

Por otra parte, informó que este jueves la Alianza Campesina, Indígena y Popular presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra reformas al Código Penal contenidas en el decreto 84-2026.

Según explicó, el recurso se enfoca específicamente en el artículo 587, el cual, a criterio de las organizaciones campesinas, busca generar mayor estigmatización y criminalización contra defensores de derechos humanos y movimientos sociales.

“Vamos con este recurso de inconstitucionalidad porque estas reformas buscan generar de alguna manera estigma y mayor criminalización a los defensores”, concluyó. LB