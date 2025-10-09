Plataforma Agraria exige a la CSJ, la expulsión de banda criminal “Los Cachos” del Bajo Aguán

Tegucigalpa– La Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), se mantienen este jueves en el denominado “campamento por la justicia y la tierra” frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Tegucigalpa.

La acción busca exigir la ejecución del desalojo ordenado judicialmente contra la banda criminal “Los Cachos”, que mantiene ocupadas las tierras pertenecientes a la Cooperativa Campesina Camarones, en el Bajo Aguán, departamento de Colón.

Según las organizaciones, el Juzgado con Competencia Nacional en Crimen Organizado emitió una resolución para expulsar a dicho grupo delictivo, pero el operativo ha sido suspendido en tres ocasiones distintas, lo que mantiene a más de 150 familias campesinas desplazadas y sin acceso a las tierras que garantizan su subsistencia.

Denuncian además que los miembros de la banda han atacado con armas de fuego a otras cooperativas, como El Tranvía y El Chile.

En su pronunciamiento, la Plataforma Agraria responsabilizó al Poder Judicial por la falta de ejecución de la orden y acusó a una corporación de tener vínculos con el grupo criminal, señalando presunto apoyo logístico y financiero.

Afirmaron que en el presente año ocho personas han sido asesinadas en la zona por esta banda criminal y que dichas muertes se mantienen en la impunidad. IR