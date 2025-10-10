Plataforma Agraria continúa en los alrededores de la CSJ donde exigen la expulsión de banda criminal

Tegucigalpa– La Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), se mantienen este viernes en el denominado “campamento por la justicia y la tierra” frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Tegucigalpa.

–Los miembros de la plataforma llevan ya tres días exigiendo cumplan con la ley y se ejecute el desalojo de “Los Cachos” del Bajo Aguán.

La acción busca exigir la ejecución del desalojo ordenado judicialmente contra la banda criminal “Los Cachos”, que mantiene ocupadas las tierras pertenecientes a la Cooperativa Campesina Camarones, en el Bajo Aguán, departamento de Colón.

Según las organizaciones, el Juzgado con Competencia Nacional en Crimen Organizado emitió una resolución para expulsar a dicho grupo delictivo, pero el operativo ha sido suspendido en tres ocasiones distintas, lo que mantiene a más de 150 familias campesinas desplazadas y sin acceso a las tierras que garantizan su subsistencia.

Denuncian además que los miembros de la banda han atacado con armas de fuego a otras cooperativas, como El Tranvía y El Chile.

En su pronunciamiento, la Plataforma Agraria responsabilizó al Poder Judicial por la falta de ejecución de la orden y acusó a una corporación de tener vínculos con el grupo criminal, señalando presunto apoyo logístico y financiero.

Afirmaron que en el presente año ocho personas han sido asesinadas en la zona por esta banda criminal y que dichas muertes se mantienen en la impunidad. IR