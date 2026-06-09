Planificación pagaba L.70 mil el minuto de transmisión a Telesur: Leonel Núñez

Tegucigalpa. -El miembro de la Comisión Liquidadora, Leonel Núñez, reveló una serie de hallazgos relacionados con contratos de publicidad, manejo de fondos públicos, adquisición de equipo médico y obras de infraestructura inconclusas, los cuales, según indicó, deberán ser analizados por los entes fiscalizadores e investigadores competentes.

Núñez aseguró que posee documentación relacionada con un contrato de servicios de publicidad suscrito entre la Secretaría de Planificación Estratégica del Gobierno de la expresidenta Xiomara Castro y la cadena televisiva Telesur, medio de comunicación estatal de Venezuela.

El comisionado cuestionó la legalidad y pertinencia de este tipo de acuerdos, planteando interrogantes sobre la contratación de una empresa estatal extranjera para la prestación de servicios profesionales en Honduras.

«Mi pregunta es cómo una empresa estatal de un país va a ser contratada para servicios profesionales en otro país», expresó Núñez, al tiempo que señaló que el contrato fue firmado entre la Secretaría de Planificación Estratégica y la televisora internacional.

Asimismo, indicó que durante las revisiones realizadas se detectaron elevados gastos en publicidad y transmisiones en vivo, incluyendo contratos que, según afirmó, alcanzaban valores de hasta 70 mil lempiras por minuto de transmisión y otros que representaban millones de lempiras en concepto de pauta publicitaria.

Núñez señaló que estos desembolsos deben ser revisados para determinar si se cumplieron todos los controles administrativos y financieros establecidos por la ley.

El integrante de la Comisión Liquidadora también manifestó preocupación por la ausencia de auditorías internas en algunas dependencias, situación que, a su criterio, dificultó la fiscalización adecuada del uso de los recursos públicos.

«Creo que una de las deficiencias más grandes fue que no existió auditoría interna en estas secretarías. No había nadie que fiscalizará realmente el manejo de los fondos», sostuvo.

No obstante, aclaró que será el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la institución encargada de determinar si existieron irregularidades administrativas, malversación de fondos o posibles casos de enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios.

Entre otros hallazgos, Núñez mencionó la compra de equipo médico que actualmente no estaría siendo utilizado, así como retrasos significativos en proyectos de infraestructura.

Como ejemplo, citó la construcción del Hospital de Santa Rosa de Copán, obra que, según indicó, debió ser entregada el 10 de enero de 2026, pero que actualmente presenta apenas un 27 % de avance en obra gris.

Reiteró que corresponde a los órganos de control y a las instancias investigativas del Estado profundizar en cada uno de los hallazgos para establecer si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de estas situaciones. IR