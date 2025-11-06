Planes de gobierno 2026-2030

Daniel Meza Palma

Al próximo gobierno de la Republica de Honduras le corresponderá reconstruir la institucionalidad; reestablecer el imperio de la ley; recomponer la independencia de poderes; suavizar la devaluación e inflación; restaurar el empleo; reducir la inseguridad; y reactivar la economía. Entre las acciones que urgen se sugiere lo siguiente en los ámbitos correspondientes:

LEGAL, revisiones y creaciones:

Ley Orgánica del Congreso Nacional

Ley General de la Administración Pública

Código Procesal Penal

Ley de Servicio Civil y Estatutos de entidades Individuales

Código del Trabajo

Consolidación de leyes de Incentivos fiscales en UN solo instrumento.

Revisar la Ley de Seguridad Poblacional y su pertinencia.

Ley de Tecnología e Inteligencia Artificial, nueva

ECONOMÍCO

Agricultura: Tecnología e Inteligencia Artificial, IA, agricultura de precisión, uso de drones; mejorar Sanidad agroalimentaria e Inocuidad de alimentos; financiamiento de acuerdo a riesgos y vulnerabilidad.

Minería: IA

Manufactura: IA, robótica.

Energía: Mayor diversificación energética, IA, robótica.

Construcción: IA, robótica, disminución accidentes laborales.

Comercio: IA, robótica, logística, marketing y cadenas de suministro.

Transporte: IA, robótica, habilitar Toncontín para aeronaves pequeñas y medianas; mejorar puertos; ampliar red pavimentada, secundaria y terciaria; optimizar servicio público.

Sector financiero: IA, ampliación de la inclusión financiera, facilitar la tecnología a grupos que lo requieran: tercera edad, etc.

Servicios:

Educación: Introducir la IA, robótica en los niveles secundario y universitario; republicar el cancionero hondureño de 1965, actualizado; republicar libros de literatos hondureños descocidos por las generaciones jóvenes; educación pública bilingüe o multilingüe según la capacidad del estudiante y disponibilidad de maestros.

INFOP: Ampliar oferta de oficios, establecer alianzas con el sector privado para pasantías, CERTIFICACION DE OFICIOS. IA, robótica

Seguridad: Mejorar seguridad preventiva; eliminar estado de excepción y devolver esa prerrogativa al Congreso Nacional; eliminar protección generalizada a funcionarios; respetar Ley de Tránsito en su Artículo 66. “En las vías públicas…tienen derecho preferente los vehículos de bomberos, ambulancias, Cruz Roja, Cruz Verde, los de la Policía Nacional, los vehículos militares; y siempre, el vehículo del Presidente de la República y su escolta, los de delegaciones diplomáticas acreditadas en el país cuya importancia así lo requiera,…”

Defensa: Retomar el Libro Blanco de Defensa 2006 y establecer su alcance a la seguridad interna, policía.

Salud Ampliar red hospitalaria; aplicar telemedicina, IA, robótica en los campos en donde corresponda e ir actualizando; ampliar la medicina preventiva incluyendo el papel de la alimentación y el deporte; impulsar la mayor formación médica nacional; mejorar abastecimiento de agua y ampliar acueductos; crear el expediente clínico digital universal del ciudadano no importa si la atención es pública o privada con acceso exclusivo a médicos tratantes del paciente; aprobación de la receta digital para farmacias y reclamos a las aseguradoras.

Turismo: Ampliar el turismo agrícola, ambiental; profundizar el mercado nacional de artesanías; garantizar suministros alimenticios sanos a los visitantes.

Vivienda: Construir o estimular la construcción de soluciones habitacionales para clase media.

TRANSPARENCIA

IAIP: Revisar su ley y los criterios de evaluación de las entidades; reducir el índice de corrupción para acceder a la Cuenta del Milenio y no ahuyentar a la inversión nacional y extranjera; disminuir al máximo el impacto de las coimas y mordidas en la tramitación y establecer penas severas para quienes persistan en esa costumbre; agilizar y reducir los tramites en el sector público; destinar la secretividad solo donde sea necesario

PROTECCION DE LA FAMILIA, LA MUJER, LOS NIÑOS Y ADULTOS MAYORES

Emitir la Ley de Paternidad Responsable; educar a las adolescentes en la responsabilidad maternal prematura; revisar las sanciones a la violencia intrafamiliar y crear centros de protección para la mujer; asegurar la alimentación complementaria de los escolares en escuelas públicas; garantizar el cumplimiento de los beneficios a los adultos mayores.

RELACIONES INTERNACIONALES

Retomar carrera de protocolo, Cancillería y servicio exterior; reestablecer la comisión de límites; reestablecer las agregadurías comerciales; crear la oficina de los derechos de los emigrantes y protegerlos; establecer convenios para el trabajo temporal en el exterior.

INVERSION

Estimular la inversión pública para coadyuvar con la inversión privada e identificar su fuente de financiamiento. Retornar al CIADI y como contrapartida fortalecer la Procuraduría Nacional de la Republica en ese ámbito;

dimensionan los incentivos que deben proveer un Beneficio/Costo positivo, identificable y posible de monitorear; mejorar el índice de competitividad nacional; disminuir los costos y tiempos para crear una empresa en Honduras.

DEFENSA Y SEGURIDAD

Recursos en función de resultados; elevar el Tratado de Extradición con USA a categoría de Ley del Congreso Nacional; utilizar técnicas de investigación de punta para detectar y condenar el delito; utilizar la IA para perseguir y prevenir el delito; coordinar con la CSJ para reducir al máximo la mora judicial; castigar severamente colusión de miembros de defensa y seguridad con el crimen.

DEPORTES

Estimular la competitividad deportiva en disciplinas donde Honduras lo ha mostrado o existen potencialidades; estimular las escuelas de alto rendimiento en tales disciplinas; vincular el deporte con la salud preventiva.

REFORMA DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

Descentralizar responsabilidades centrales hacia las alcaldías; fortalecer las Gubernaturas con funciones claras de coordinación y facilitación del desarrollo;

asegurar las transferencias del 11% de los ingresos tributarios a las municipalidades.

RESTABLECER EL BALANCE DE PODERES

Reducir sustancialmente las partidas confidenciales; respeto a los ámbitos de cada poder del Estado.