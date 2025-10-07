Plaga de langosta causa daños a cultivos de frijol y maíz en Yoro

Tegucigalpa – Una plaga de langosta voladora está causando daños en cultivos de los municipios de Olanchito y Arenales, en el departamento de Yoro.

“Estamos preocupados por esa plaga que ha entrado, se ha comido frijolares y milpas”, denunció el productor de la zona, Jorge Salas quien dijo que la problemática se ha registrado en tres oportunidades y cada vez avanza a nuevas zonas.

Previamente el director del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), Ángel Emilio Aguilar, había informado que la langosta está causando problemas muy serios en esa zona.

Según Salas, en algunas plantaciones, las autoridades están atacando a la langosta con veneno usando drones. VC