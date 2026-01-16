PL y PN dialogan por primera vez para integrar directiva del CN y acuerdan seguir reuniones

Tegucigalpa – El bipartidismo –Partido Nacional y Partido Liberal– se reunió este viernes por primera vez para establecer acuerdos para la integración de la junta directiva del Congreso Nacional para el periodo 2026-2030. Aunque no hay consensos definitivos, las dos instituciones políticas centenarias acordaron continuar con este proceso de diálogo.

– Yuri Sabas defendió que la presidencia le corresponde al PL, en aras que el Ejecutivo tenga gobernabilidad en el Legislativo e impulsar su agenda en beneficio de Honduras.

– El PN propone a Tomás Zambrano para presidir el Congreso, mientras el PL tiene dos propuestas: Marlon Lara y Yuri Sabas. De momento, no hay definida la fecha y hora de una próxima reunión.

La comisión especial nacionalista la integran: María Antonieta Mejía, Juan Diego Zelaya, Mario Pérez, Lissi Matute Cano, Kilvett Bertrand, Johana Bermúdez, Nelson Márquez y Juan Carlos García.

En tanto, la comisión liberal la confirman: Marlon Lara, Yury Sabas, Erika Urtecho, Alexander López, Allan Ramos, Nahun Cálix, Octavio Pineda y Francis Cabrera.

En declaraciones públicas, el diputado Mario Pérez informó que ellos pretenden que el Congreso lo presida el Partido Nacional y que los demás cargos de la junta directiva sean de integración basada en una agenda que el país requiere, e igualmente reformas a la Ley Orgánica del CN y a la normativa electoral.

“Lo más rescatable de la reunión de hoy es que ya estamos hablando, será una mesa de trabajo permanente de aquí en adelanta hasta lograr los acuerdos”, expresó el congresista Pérez.

Lamentó que no haya montado un proceso de transición con las autoridades saliente del CN.

La reunión de este viernes.

De su lado, el subjefe de bancada nacionalista, Nelson Márquez dijo que Honduras no puede transitar por la vía de las imposiciones, por lo que dialogarán sobre todos los temas. “Hemos iniciado con pie derecho porque estamos dialogando con la segunda fuerza política en el Poder Legislativo, entonces en este momento la propuesta es seguir dialogando, lógicamente no hemos llegado a conclusiones esta tarde”, manifestó.

Aseguró que los consensos entre los dos partidos más antiguos de Honduras lograrán generar paz y tranquilidad a Honduras para que la inversión privada tenga las condiciones para generar empleos y riqueza.

El dirigente del PL, Alan Ramos señaló que trabajan junto al PN para lograr gobernabilidad legislativa e interpretar lo que ordenó el pueblo en las urnas en las elecciones generales.

Coincidió que las reformas electorales es un tema toral en la agenda parlamentaria.

Ramos no ocultó que el PL sigue con la intención de tener la presidencia del Poder Legislativo. “Queremos que este gobierno sea un éxito porque si le va bien se traduce en mejora para el pueblo hondureño. Vamos a seguir con las reuniones, hoy fue un buen primer encuentro”, detalló.

La reunión esta tarde entre representantes del PL y PN para las negociaciones para elegir la junta directiva del Congreso Nacional. #ProcesoDigital pic.twitter.com/1uWRYKQ5bX — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 16, 2026

Mientras, Octavio Pineda, del PL, resaltó que el pueblo hondureño fue sabio al distribuir con sus votos (80 %) el mandato en la Cámara Legislativa.

Explicó que la comisión de ambos partidos abre el diálogo para establecer consensos políticos, y ahora llevarán el mensaje a las máximas autoridades para conocer las decisiones que se tomarán.

“Para el Partido Liberal esto no se trata de distribución de cargos, es algo más importante como la construcción de una agenda que resuelva los problemas del país”, declaró.

El próximo 21 de enero se debe integrar la junta directiva del Congreso Nacional para tomar posesión de los cargos el 25 del mismo mes en una sesión solemne que marca el inicio del periodo 2026-2030. JS