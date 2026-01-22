PL se sacrificó para que ganara la democracia, dice Contreras sobre junta provisional del CN

Tegucigalpa – El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, señaló que los diputados de esta institución política se sacrificaron para que ganara la democracia con relación a la junta directiva provisional del Congreso Nacional.

En las últimas horas, el nacionalista Tomás Zambrano quedó electo como presidente del Congreso Nacional de manera provisional tras obtener votos de la mayoría de los diputados de la bancada liberal.

“El ganador de todo este proyecto es la democracia, se sacrifica el Partido, pero no podemos permitir que volvamos a vivir otro cuatro años donde se democratizó la pobreza y el odio”, dijo a periodistas de San Pedro Sula.

Contreras mencionó que solo había dos opciones: hacer alianza con Libertad y Refundación (Libre), o hacer cogobierno con el Partido Nacional, y eligieron la menos mala.

Expresó que lo que le alegra de la junta directiva del Congreso Nacional es que fue electo democrática y no fue impuesto a patadas.

Sostuvo que los verdaderos enemigos de Honduras no es Libre, el Partido Nacional o los liberales; sino que la falta de inversión, empleo y oportunidades.

“Si seguimos comiendo política y dividiendo a la familia en que momento vamos a salir adelante como país; o solo vamos a quedar viendo por la ventana lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador”, externó. AG