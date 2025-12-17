PL se declara en sesión permanente y notifica de cambio de usuario en “X” ante secuestro de cuenta

Tegucigalpa – El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), confirmó este miércoles que toda comunicación oficial será a través de la secretaría de comunicaciones de esta institución política para garantizar un mensaje institucional, ordenado y veraz.

– Las fisuras y la división son palpables en la centenaria institución política.

A través de un comunicado, admitió que una de sus cuentas de “X” fue secuestrada y ya no se encuentra en sus manos, por lo tanto, divulgó el usuario “@Oficial_PLH” como su cuenta oficial en esta red social.

Reafirmó la unidad del partido político para promover el respeto mutuo y ampliar este concepto como un principio incluyente, participativo y solidario.

Nombró comisiones de trabajo y de diálogo con el propósito de sostener pláticas constructivas que permitan alcanzar consensos amplios.

Por otro lado, otorgó el voto de confianza al presidenciable Salvador Nasralla.

Finalmente, ratificó que el CCEPL se declara en sesión permanente para dar seguimiento oportuno a los temas de interés partidario y las decisiones que demande la coyuntura nacional. AG