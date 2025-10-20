PL reitera falta de confianza en la Policía Nacional y FFAA

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, reiteró la falta de confianza en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas de Honduras desde ese partido político.

“Sentimos que hay temas que se han politizado dentro de la Policía y eso hace que en el Partido Liberal nos opongamos a que haya un nuevo periodo de la suspensión de garantías constitucionales porque vamos a un periodo de elecciones”, dijo.

Segura, refirió que esa bancada no quiere que por el estado de excepción, pudiera entorpecer la libre circulación y el voto de los hondureños.

Para el diputado liberal, hay ligereza en la actuación policial cuando hay tomas de carreteras o edificios por parte de colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), como sucedió en el Consejo Nacional Electoral (CNE), en la recepción de ofertas en la licitación del proceso de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), donde la Policía varias horas después.

“Esa esas cuestiones nos han llevado a dudar un poco de la Policía, igualmente lo hemos dicho del Ejército, no vamos a aprobar ascensos hasta después del 30 de noviembre”, reiteró.

El parlamentario, también señaló que aunque cree en el Ministerio Público, considera que no todos los fiscales son buenos, “nosotros creemos en las buena acciones que ellos hacen”, dijo al agregar que hay muchos temas que generan desconfianza. VC