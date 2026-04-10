PL pide que repetición de elecciones en Guanaja sea pacífica, transparente y ordenada

Tegucigalpa – El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), solicitó este viernes que la repetición de las elecciones en Guanaja se realice en un ambiente de paz, orden y transparencia.

Mediante un comunicado exhortó a las Fuerzas Armadas y las autoridades de los entes competentes que adopten medidas necesarias para resguardar el orden público y asegurar que las elecciones sean limpias, confiables y seguras.

Llamó a los pobladores de Guanaja que mantengan la calma, actúen con civismo y haya respeto mutuo.

Asimismo, instó a los líderes del Partido Nacional y otros partidos políticos que contribuyan con la madurez y compromiso al desarrollo de un proceso electoral pacífico, transparente y ordenado.

Finalmente, indicó que el interés supremo de Honduras y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer por encima de cualquier diferencia partidaria.

Cabe recordar que el 15 de marzo, se intentó realizar la repetición de elecciones municipales en Guanaja, pero debido a diversos disturbios en el lugar, evitó su desarrollo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) volverá a intentar a realizar este domingo 12 de abril la repetición de las elecciones en Guanaja. AG