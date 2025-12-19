PL pide al CNE mantener objetividad en escrutinio e insiste en revisar otras 8 mil actas

Tegucigalpa – El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), instó este viernes al pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) que garantice la transparencia, legalidad y objetividad en este proceso del escrutinio especial.

Reiteró su petición de revisar ocho mil 804 actas con inconsistencias, advirtiendo que de no revisarse, sufrirá la democracia.

Mediante un comunicado, la centenaria institución rechazó las acciones que pretendan desacreditar, distorsionar o desinformar en relación con los representantes en el escrutinio especial indicando que están en defensa de la voluntad soberana de los hondureños.

Exhortó a los actores políticos, instituciones del Estado, partidos políticos y ciudadanía a mantener acciones responsables y democráticas.

El comunicado añade que Honduras demanda compromiso, transparencia y todos deben ser garantes del respeto absoluto a la voluntad popular.

Finalizó que defenderá cada voto y agotará todas las instancias para que prevalezca la voluntad soberana de los hondureños expresada en las urnas. AG