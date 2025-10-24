PL pide a CNE y MP respuesta ante video que circula en redes sociales

Tegucigalpa – Tras la circulación de un video donde se observa una imprenta con papeletas presidenciales ya marcadas a favor de la candidata presidencial del oficialista Libertad y Refundación (Libre), el Partido Liberal se declaró en alerta y pide tanto al Ministerio Público y al Consejo Nacional Electoral (CNE) respuesta sobre el mismo.

Mediante su cuenta en la red social X, el Partido Liberal alerta que lo mostrado en el video podría ser el inicio de un fraude electoral orquestado por el Partido Libre, “el mismo grupo que hoy pretende aferrarse al poder con prácticas corruptas y autoritarias”.

El liberalismo exige respuestas inmediatas del Ministerio Público y del CNE ante esta grave denuncia y enfatiza que no se puede permitir que la voluntad del pueblo sea manipulada ni que la democracia sea secuestrada por intereses partidarios.

🚨 ¡ALERTA PUEBLO HONDUREÑO Y COMUNIDAD INTERNACIONAL! 🚨



El día de ayer circuló un video donde se observa una imprenta con papeletas presidenciales ya marcadas a favor de la exgerente de la ENEE y cómplice del “carretillazo”, Rixi Ramona Moncada.



⚠ Esto podría ser el inicio… pic.twitter.com/syVcBoWG0Q — Partido Liberal de Honduras (@Oficial_PLH) October 24, 2025

En el pronunciamiento, el PL llama al Ministerio Público a abrir una investigación urgente en las imprentas donde se está elaborando el material electoral, mientras que a las Fuerzas Armadas de Honduras les pide cumplir su mandato constitucional de proteger el proceso electoral y garantizar la transparencia del voto.

“A los observadores que se encuentran en todas las imprentas, les pedimos alertar sobre cualquier anomalía y observar de cerca la impresión de las papeletas, esto es ¡urgente!”, cita el pronunciamiento que pide tanto al pueblo hondureño como al liberalismo mantenerse alerta, organizados y vigilantes en todo el país.

“No permitamos que se repita la historia ni que el oficialismo imponga un nuevo fraude narcosocialista. La defensa de la democracia está en nuestras manos”, finaliza el mensaje. VC