PL no apoyará decretos de emergencia para energía

Tegucigalpa – El Partido Liberal no apoyará contratos de emergencia que lleguen a última hora de parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para compra de energía, dijo este martes el diputado Vidal Cerrato.

“Nosotros apoyamos con tiempo la reforma energética presentada al Congreso Nacional, esperando cambios, pero sentimos que hasta el día de hoy seguimos con las mismas prácticas del pasado”, indicó el parlamentario.

Cerrato señaló que, tras varios meses de la administración de Xiomara Castro, la situación es la misma, “no queremos que en esta crisis energética vengan unos a hacer fiesta. Creemos que se debe actuar de manera más transparente, más ordenada y sobre todo que exista lo administrativo”, indicó.

Para el liberal, los problemas de suministro de energía que aquejan al pueblo en la actualidad se deben a la falta de planificación de parte de las autoridades.

“Una empresa tan grande, que no tiene competencia, no deberíamos tener nosotros problemas energéticos en el país, claro que estamos viviendo una situación climática fuerte, pero para eso tenemos la planificación y para eso como bancada apoyamos en el pasado, para no estar con los problemas que se les advirtió el año pasado”, afirmó. VC