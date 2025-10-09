PL firma alianza de hecho con el Partido Orden de cara a las elecciones generales

Tegucigalpa – El Partido Liberal firmó este jueves una alianza de hecho con la institución política en formación Organización de la Reserva Democrática de la Nación (Orden) de cara a las elecciones generales.

El presidenciable liberal Salvador Nasralla manifestó que el Partido Liberal ha concretado tres alianzas con tres partidos políticos.

“Este es el tercer partido que se suma a la alianza patriótica para tener un gobierno integrado por todos los compatriotas donde serán consideradas las personas más capaces que pertenezcan o no a partidos políticos”, dijo en conferencia de prensa.

El PL ha hecho alianzas de hecho con el Partido Salvador de Honduras (PSH), Alianza Patriótica de Honduras (APH) y ahora el Partido Orden.

Nasralla advirtió que si el Partido Libertad y Refundación (Libre) continúa en el gobierno, Honduras va encaminado a los destinos que sufren actualmente Cuba y Venezuela.

Adelantó que en los próximos días, el PL firmará otra alianza de hecho con un cuarto partido político.

Cabe recordar, que el Partido Orden es una institución política en formación que quiso participar en las elecciones generales, pero no fue inscrito debido a que no logró cumplir ciertos requisitos que exige el CNE. AG