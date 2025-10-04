PL exige al vicecanciller Torres que se disculpe con Nasralla por decir injurias

Tegucigalpa – El Partido Liberal exigió este viernes que el vicecanciller Gerardo Torres realice una disculpa pública al presidenciable Salvador Nasralla por las injurias manifestadas.

Esta semana, Torres comparó a Nasralla con el estadounidense Jeffrey Epstein, magnate financiero conocido por sus delitos sexuales y vínculos con figuras influyentes del mundo.

“Debe disculparse públicamente por sus delicadas y nefastas injurias en contra de nuestro candidato presidencial Salvador Nasralla”, exigió el Partido Liberal.

Señaló que quiere que Torres se retracte públicamente de sus declaraciones y haga una disculpa formal por llamarlo “el Jefrfrey Epstein hondureño”.

Asimismo, pidió al vicecanciller que aclare las denuncias de las que fue objeto meses atrás sobre sobornos a ciudadanos de la India y los chantajes a su expareja para no ser demandado por pensión de alimentos. AG