PL dice que identificó un primer paquete de actas con inconsistencias

Tegucigalpa – “Tenemos con nuestro equipo de informáticos y jurídicos identificados una gran cantidad de actas con inconsistencias y algunas que han sido subidas al sistema con votos que no coinciden con la realidad de la voluntad soberana”, aseguró el dirigente liberal, Eduardo Martell.

(Leer) Nasralla mantiene ligera ventaja con más del 79% de actas procesadas

Martell dijo que el PL lo designó para supervisar las actas y que como parte del trabajo realizado han detectado que hay actas del departamento de Choloma, Cortés, con 600 votos a favor de Nasry Asfura.

“Estamos identificando un primer paquete significativo para hacer uso de los recursos que nos establece la ley, entre ellos el recurso de nulidad y las impugnaciones que correspondan, que dará un reflejo de la realidad”, indicó.

Este 3 de diciembre el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, continúa en el primer lugar de la contienda presidencial, con el 79.36% de las actas escrutadas, equivalente a 15,199 de 19,152. VC