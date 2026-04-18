PL dice que ministro de Finanzas no está en consonancia con Asfura al querer bajar presupuesto de la UNAH

Tegucigalpa – El diputado Leonel López cuestionó que el equipo de la Secretaría de Finanzas no está en consonancia con las promesas del presidente Nasry Asfura, quien mostró especial interés en la educación, al tiempo que más bien propuso un incremento al presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

– El lunes comienza la discusión del Presupuesto 2026 en el CN que rondará los 444 mil millones de lempiras, un 3.2 % más que el anterior.

A criterio del congresista liberal la visión del presidente Asfura al inicio del gobierno, más bien era de aumentar el presupuesto a estos temas de interés nacional, pero le están restando más de 1 mil 400 millones de lempiras a los fondos del Alma Máter.

Recordó que se aprobó un decreto para que la UNAH tenga presencia en departamentos donde no lo tiene porque se necesita ofrecer cobertura a los jóvenes del interior del país.

“Pero hoy parece que el ministro de Finanzas o el equipo de Finanzas no tiene la misma visión del presidente y esto los está llevando a una reducción de los fondos”, cuestionó.

López prometió que desde la bancada liberal en el Congreso exigirán aumentarle los fondos a la máxima casa de estudios de Honduras.

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“Vamos a apoyar el Alma Máter y eso lo vamos a cumplir desde el Congreso, dialogando y decirle al ministro de Finanzas que está bien la reducción de deudas, pero es oportuno readecuar el presupuesto para atender adecuadamente a los sectores sensibles de la sociedad”, arguyó.

Igualmente, cuestionó que se le reduzca el presupuesto al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), ya que se envía un mal mensaje en el campo productivo de la nación.

Puntualizó que el Partido Liberal hará una oposición responsable, pero no permitirán que se les reduzca el presupuesto a instituciones que por su importancia más bien deberían recibir un mayor apoyo para atender sectores vulnerables del país.

“El equipo de finanzas no ha entendido la visión del presidente, porque sabemos que en todo momento que lo hemos abordado y para él los temas sensibles siempre son importantes como ser las carreteras, bordos en el sector del Valle de Sula, agricultura, la universidad y otros más”, finiquitó el vicepresidente del CN. JS