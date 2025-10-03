PL deberá buscar otro sustituto, Cálix no cumple los requisitos: Marlon Ochoa

Tegucigalpa – El integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, señaló este viernes que el Partido Liberal debe buscar otro sustituto que no sea Jorge Cálix para reemplazar a Samuel García en la planilla de diputados en Olancho.

Alegó que Cálix no cumple los requisitos de la Ley Electoral explicando que el diputado participó en las elecciones primarias a nivel presidencial.

“Para poder subsanar esa inconsistencia el partido tiene que presentar otro sustituto porque él (Jorge Cálix) no cumple con los requisitos”, dijo a periodistas.

Este viernes empezó la impresión de las papeletas electorales para los comicios generales del 30 de noviembre.

Ochoa confirmó que la papeleta de diputados de Olancho no es la única donde hay inconsistencias revelando que en otras casillas hay situación de vacancias.

Anunció que recibirá la notificación de la dirección electoral del CNE sobre todas papeletas donde hay inconsistencias.

El consejero del CNE detalló que hay inconsistencias en papeletas a nivel de diputados en tres departamentos y 11 a nivel de corporación municipal y están retenidos a falta del diseño final. AG