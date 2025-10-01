PL condena persecución política contra alcaldes liberales, entre ellos, Roberto Contreras

Tegucigalpa – El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) condenó este miércoles la persecución política contra el presidente de esta institución política y alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras.

A través de un pronunciamiento, lamentó que los alcaldes liberales estén sufriendo persecución política, ataques mediáticos y campañas de desprestigio del oficialismo.

“Estas acciones no son más que la respuesta de quienes han sido derrotados en las urnas, porque la voluntad soberana del pueblo no los respalda”, cita el pronunciamiento.

Condenó la utilización indebida de los recursos de los entes de justicia, como las amenazas y procesos judiciales promovidos por el Partido Libertad y Refundación (Libre).

El CCEPL exigió al Ministerio Público que actúe con objetividad e imparcialidad en todos sus procesos de investigación.

Igualmente, demandó el cese inmediato de las prácticas represivas que dañan la democracia y socavan la confianza ciudadana en las instituciones.

Reiteró que el PL seguirá en pie de lucha por la democracia, libertad, justicia y derechos humanos, estando de lado de quienes sufren persecución por motivos políticos. AG