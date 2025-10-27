PL asistirá a la autoconvocatoria a sesión de pleno para prolongar sesiones en el CN

Tegucigalpa– El jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, afirmó este lunes que los diputados liberales asistirán a la autoconvocatoria a sesión de pleno para prolongar las sesiones en el Congreso Nacional.

Detalló que la bancada está invitada a la autoconvocatoria a partir de las 2:00 de la tarde en el Congreso Nacional.

Dijo que él convocó a la bancada a reunión y solo llegaron 20 diputados en los que se tomó la decisión de presentar una carta al presidente del Congreso Nacional para que este pudiera convocar a sesión, sin embargo, la misma no fue recibida.

En ese sentido, se tomó nuevamente otra decisión que es la autoconvocatoria donde toda la bancada liberal está convocada.

Sostuvo que mañana se hará la ampliación de las sesiones, la pregunta es si se irá a publicar en La Gaceta.

“El 31 se vence el periodo de sesiones y el peligro es que se instale la Comisión Permanente y que tome decisiones no convenientes para el país”, arguyó.

El peligro es que si no hay declaratoria de Elecciones esta comisión como no ha tenido respeto ellos hagan la declaratoria de un ganador en las elecciones, apuntó. IR