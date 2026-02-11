spot_img
Política

PL apoya reformas como segunda vuelta, separar elecciones presidenciales y figura de los distritos

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El vicepresidente del Congreso Nacional, Mario Segura, manifestó este miércoles que el Partido Liberal apoya las reformas electorales como la segunda vuelta, la figura de distritos y separar la elección de presidente, alcaldes y diputados.

Comentó que en el tema de la segunda vuelta electoral se debe definir el porcentaje del triunfo.

“Para nosotros es importante que las elecciones sean separadas tanto para presidente, alcaldes y diputados porque le da mayor claridad y transparencia”, explicó.

Segura expresó que los liberales están dispuestos apoyar toda reforma que transparente y ayuda que el proceso electoral sea eficiente.

Estimó que en dos a tres meses la bancada liberal presentará un proyecto de reformas electorales y socializarlos con varios representantes de las sociedades.

El diputado afirmó que este proyecto tendría el consenso de tres cuartas partes de las distintas bancadas del Congreso Nacional. AG

