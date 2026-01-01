PL afirma que en 2026 será un partido con oposición organizada y genuina

Tegucigalpa – El Partido Liberal afirmó este jueves que el 2026 será un año diferente para esta institución política y que será una oposición organizada y una rebeldía consciente.

A través de su cuenta de red social “X”, reflexionó que en el 2025 fue un año de fortalecimiento marcado por mucho trabajo y numerosas amistades.

Sostuvo que el año pasado sufrió muchos golpes y traiciones, pero que aprendió a resistir.

No obstante, indicó que en el año nuevo habrá nuevas metas, desafíos y una renovada convicción.

“Preparémonos para ser el partido del cambio, de la rebeldía consciente, de la oposición organizada y genuina”, posteó el Partido Liberal.

En las elecciones generales, el Partido Liberal se convirtió en la segunda fuerza política en todos los niveles electivos. AG