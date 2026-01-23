PL a reunión de bancada para analizar conflicto en alcaldía de Talanga

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Marco Tulio Rodríguez, informó que la bancada liberal tiene programada una reunión este viernes a las 9:00 de la mañana para analizar el conflicto de la alcaldía de Talanga, donde el recuento jurisdicción del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), da la victoria al candidato nacionalista.

Durante la reunión se definirán puntos estratégicos sobre las pláticas de la comisión liberal con la comitiva nacionalista para dialogar sobre la elección de la junta directiva del Congreso Nacional.

Rodríguez destacó que la bancada busca asegurarle a los alcaldes liberales que los próximos cuatro años serán beneficiados con proyectos desde el Congreso Nacional.

El diputado dijo que el conflicto en la alcaldía de Talanga puede cambiar el apoyo de la bancada liberal a la elección de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional, que se realizará este viernes a las 11 de la mañana.

“El apoyo a los alcaldes es fundamental, es por lo cual mis alcaldes pidieron que se les incluyera proyectos estos cuatro años y que por lo cual nosotros brindábamos el votos hacia el nuevo presidente del Congreso Nacional que es Tomás Zambrano y miramos que quieren fallar en eso, entonces estaríamos pensando en retirar la marca”, dijo. VC