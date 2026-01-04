Pionyang lanza un misil no identificado antes de visita de presidente surcoreano a China

Seúl- Corea del Norte lanzó este domingo un proyectil no identificado hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), según las autoridades de Seúl y Tokio, el mismo día en que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, tiene previsto viajar a China para una visita de Estado.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) señaló en un comunicado que el lanzamiento, el primero del año y menos de una semana después de la prueba de dos misiles de crucero sobre el mar Amarillo, tuvo lugar en la mañana del domingo, sin aportar más detalles.

Por su parte, el Ministerio de Defensa japonés indicó hacia las 8:00 hora local (11:00 GMT del sábado) en la red social X que el misil balístico ya había caído sobre las aguas del mar de Japón.

El lanzamiento tuvo lugar el mismo día en que la agencia estatal norcoreana KCNA informó que el mandatario del hermético país, Kim Jong-un, inspeccionó la víspera una «importante» fábrica de municiones «para informarse sobre la producción de armas guiadas tácticas».

El presidente surcoreano parte este domingo a China en el marco de una visita de Estado a invitación del mandatario chino, Xi Jinping, un viaje que se extenderá hasta el miércoles y en el que buscará restaurar las relaciones bilaterales.

El asesor de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Wi Sung-lac, afirmó el viernes que Lee espera movilizar a China para que «contribuya a avanzar» en una resolución del conflicto entre Seúl y Pionyang.

A pesar del tono conciliador de la Administración de Lee, Pionyang mantiene su rechazo al diálogo con Seúl y Washington a menos que se elimine el asunto de la desnuclearización de la mesa de negociaciones.

